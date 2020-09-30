تشاووش أوغلو: أرمينيا لا تعترف بالنظام العالمي والقانون الدولي

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أرمينيا بأنها لا تعترف بالنظام العالمي والقانون الدولي بهجماتها على أذربيجان.

وقال: "أذربيجان تناضل داخل أراضيها، ولا يمكن أن يحظى المحتل والطرف الخاضع للاحتلال بالمعاملة ذاتها.. قلنا إذا أرادت أذربيجان حل مشكلة الاحتلال الأرمني لأراضيها في الميدان، فإننا سنقف بجانبها".

وأشار إلى أنه "مع هجماتها الأخيرة على أذربيجان، فإن أرمينيا لا تعترف بالجهود المبذولة لمجموعة مينسك تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والعديد من قرارات الأمم المتحدة".

وأضاف أن "أرمينيا لا تريد حل المشاكل من خلال الدبلوماسية والمفاوضات، بل تريد السيطرة على أكثر من 20% من أراضي أذربيجان التي تحتلها الآن، وبهجومها على منطقة توفوز الأذربيجانية في يوليو الماضي أثبتت ذلك".

ولفت إلى أن مجموعة مينسك والمجتمع الدولي لم يتخذا خطوات ملموسة من أجل حل مشكلة إقليم قره باغ، وأن بلاده ترغب بالتعاون مع روسيا لحل مسألة الإقليم، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح ذلك على نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وشدد الوزير التركي على أن المجتمع الدولي يدعو لضرورة "وقف الاشتباكات"، وأن أنقرة تقف إلى جانب باكو، لحل المشكلة بالطرق الدبلوماسية، إلا أنها "لم تحل بهذه الطريقة لغاية اليوم".

المصدر: "الأناضول"