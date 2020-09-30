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سقوط صاروخ بمنطقة سكنية في إيران جراء القتال في قره باغ

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سقوط صاروخ بمنطقة سكنية في إيران جراء القتال في قره باغ
Reuters
قاذفة صواريخ أذربيجانية تنفذ ضربات خلال الاشتباكات حول منطقة قره باغ
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أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بأن صاروخ هاون سقط قرب منطقة سكنية شمال غربي إيران جراء القتال الدائر في منطقة قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

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وقالت الوكالة إن صاروخا سقط قرب منطقة سكنية في قرية محمد صالح لو في محافظة خدا آفرين شمال غربي البلاد، ونقلت عن الأهالي قولهم إن ذلك لم يؤد إلى خسائر بشرية أو مادية.

وهذا الحادث الرابع من نوعه على الأقل وفق الوكالة.

وكانت الشرطة الإيرانية أبلغت حرس الحدود في أرمينيا وأذربيجان، باحتجاجها على سقوط القذائف على الجانب الإيراني، محذرة من تبادل النيران قرب الأراضي الإيرانية.

المصدر: مهر

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