وكالة: وفيات كورونا تتجاوز المليون عالميا ونحو 34 مليون مصاب بالفيروس

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عالميا مليون حالة وفاة بينما يكاد عدد الإصابات به أن يلامس 34 مليونا

ووفق إحصاءات أجرتها وكالة رويترز فإن مليونا و8245 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، بينما وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 33.75 مليون شخص.

وقالت الوكالة إنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة مسجلة ما يزيد عن سبعة ملايين و219 ألف إصابة، في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الوفاة هناك 206 آلاف حالة.

وجاءت الهند ثانية من حيث عدد عدد المصابين مسجلة أكثر من ستة ملايين و225 ألف حالة، بينما تجاوز إجمالي عدد حالات الوفاة 97 ألف حالة.

وحلت البرازيل ثالثة من حيث عدد المصابين مسجلة أكثر من أربعة ملايين و777 ألف إصابة، بينما قارب عدد حالات الوفاة على 143 ألف حالة وهي بذلك تعد ثانية أكبر بلد في عدد الوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين، إذ تم تسجيل ما يزيد عن مليون و176 ألف إصابة فيها، بينما تجاوز عدد حالات الوفاة 20 ألف حالة.

المصدر: رويترز