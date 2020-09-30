 
مباشر

الخارجية الروسية: قلقون من معلومات عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى منطقة النزاع في قره باغ

أخبار العالم

الخارجية الروسية: قلقون من معلومات عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى منطقة النزاع في قره باغ
Sputnik Maksim Blinov
مبنى وزارة الخارجية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ouab

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء تقارير عن نقل مسلحين من سوريا وليبيا إلى قره باغ لإلحاقهم بالقتال هناك.

إقرأ المزيد
سفير أرمينيا لدى موسكو: المقاتلون الذين جلبتهم تركيا من سوريا دخلوا ساحة المعركة
سفير أرمينيا لدى موسكو: المقاتلون الذين جلبتهم تركيا من سوريا دخلوا ساحة المعركة

وجاء في بيان للوزارة أن التقارير عن نقل "عناصر الزمر المسلحة وخاصة من سوريا ولبنان، بهدف مشاركتهم المباشرة في الأعمال القتالية" تثير قلق روسيا.

وأضاف البيان أن "هذه العمليات لا تقود إلى المزيد من التصعيد في منطقة النزاع فحسب، بل وتخلق أيضا تهديدات طويلة الأمد على أمن جميع دول المنطقة".

إقرأ المزيد
باكو تتهم يريفان باستقدام مرتزقة من سوريا والشرق الأوسط
باكو تتهم يريفان باستقدام مرتزقة من سوريا والشرق الأوسط

وفي ختام بيانها، دعت الخارجية الروسية "قادة الدول المعنية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع استخدام إرهابيين ومرتزقة أجانب في النزاع وإخراجهم الفوري من المنطقة".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا