إيران: نتنياهو يسعى باستعراضاته في المحافل الدولية إلى خداع العالم

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يواصل أكاذيبه في المحافل الدولية لخداع الرأي العام الدولي.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده إن "المسرحية الاستعراضية الجديدة التي قدمها نتنياهو خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليست إلا مشهدا آخر من مسلسل عرض الدمى المنبثق عن مخيلته المتآمرة والحملة التي تديرها أجهزة التجسس في إسرائيل".

وأضاف أن "نتنياهو يواصل الكذب ويسعى من خلال استعراضاته المضحكة إلى خداع الرأي العام والأوساط الدولية، من أجل الحؤول دون مقاضاة كبار المسؤولين الجناة لهذا الكيان من قبل المحاكم الدولية".

وختم بالقول: "الكيان الإسرائيلي أكبر تهديد دولي للسلام والأمن".

المصدر: إرنا