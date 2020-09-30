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دراسة جديدة: "عقار ترامب" للوقاية من كورونا غير مفيد

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دراسة جديدة:
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أكدت دراسة سريرية عدم فائدة العقار الذي روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعاطاه للوقاية من فيروس كورونا.

وأظهرت نتائج التجارب أن عقار الملاريا الذي سبق وأن أصر ترامب على أنه يقي من مرض كوفيد-19 "لم يظهر أي فائدة مقابل الدواء الوهمي في الحد من الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية".

والدراسة الجديدة تؤكد نتائج تجربة سريرية سبق أن أجريت في يونيو الماضي وأظهرت أن عقار "هيدروكسي كلوروكين" لم يكن فعالا في منع العدوى بين الأشخاص المعرضين لفيروس كورونا المستجد".

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وبدأ ترامب في دعم "هيدروكسي كلوروكين" في مرحلة مبكرة من تفشي الوباء، وأعلن في مايو الماضي أنه بدأ في تعاطي الدواء بعد أن ثبتت إصابة اثنين من موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19.

المصدر: رويترز

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