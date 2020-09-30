أردوغان: السنوات العشر القادمة ستحدد مصير البشرية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إن السنوات العشر القادمة ستحدد مصير البشرية.

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ولفت الرئيس التركي إلى أن هناك حاجة للحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وباء كورونا ليس مشكلة صحية فحسب، بل هو أحد تداعيات تدهور النظام البيئي.

وقال الرئيس التركي إنه "رغم ضآلة مسؤوليتنا التاريخية عن التغير المناخي، إلا أننا في طليعة من يكافحه".

كلام أردوغان جاء في مقطع مصور بعث به إلى "قمة التنوع البيولوجي" التي تم تنظيمها في إطار فعاليات الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: الأناضول