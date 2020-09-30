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أذربيجان تتحدث عن استخدام أرمينيا منظومة صواريخ تكتيكية

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أذربيجان تتحدث عن استخدام أرمينيا منظومة صواريخ تكتيكية
Reuters
إطلاق صاروخ "توشكا" تكتيكي (صورة أرشيفية)
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اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الأربعاء، أرمينيا باستخدام منظومة الصواريخ التكتيكية "توشكا-أو" على خط التماس في إقليم قره باغ.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثل لوزارة الدفاع الأذربيجانية  قوله: "بسبب عدم صلاحية المعدات العسكرية للعدو وجودتها المتدنية، لم تنفجر ثلاثة من الصواريخ التي تم إطلاقها".

وأفادت باكو بأن قواتها قصفت مقر فوج أرمني في قرية آغداري، مضيفة أن "العدو تكبد خسائر فادحة في الأفراد والمعدات".

المصدر: وكالات

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