وزارة الدفاع الأذربيجانية تنشر فيديو لتدمير شاحنة أثناء قيام جنود أرمن بتفريغها

نشرت وزارة دفاع أذربيجان، اليوم الأربعاء، فيديو يظهر ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

وأعلنت الوزارة أن العملية جرت بالقرب جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.

ومنذ يوم الأحد الماضي، تجري في جنوب القوقاز معارك عنيفة بين جيش أذربيجان والقوات التابعة لـ "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، والتي تدعمها أرمينيا.

وتتبادل باكو ويريفان الاتهامات بـ "العدوان"، وسط دعوات دولية موجهة إلى كلا الطرفين لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار.

المصدر: RT