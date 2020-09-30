الدفاع الفرنسية تكشف سبب قيام إحدى مقاتلاتها باختراق حاجز الصوت فوق باريس

صرحت وزارة الدفاع الفرنسية، بأن المقاتلة التي أثار دوي اختراقها حاجز الصوت في سماء باريس، ذعرا في المدينة اليوم الأربعاء، كانت في مهمة طارئة.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثل عن الوزارة، أن مقاتلة من طراز "رافال" متمركزة في القاعدة 113 في سان ديزييه، نفذت مهمة لمساعدة طائرة فقدت الاتصال ببرج المراقبة، وتلقى طيار المقاتلة إذنا يسمح له باختراق حاجز الصوت فوق شرقي باريس للاقتراب من تلك الطائرة.

وفي وقت سابق سمع دوي ما بدا أنه انفجار كبير، في باريس وضواحيها، فيما أوضحت الشرطة أنه ناتج عن اختراق طائرة مقاتلة حاجز الصوت.

المصدر: "نوفوستي"