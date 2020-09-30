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"تويتر" يعيد صفحة الحكومة الهنغارية إلى العمل بعد تعليقها دون سابق إنذار

أخبار العالم

Twitter@abouthungary
صفحة الحكومة الهنغارية على موقع :"تويتر"
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أعلنت الحكومة الهنغارية، اليوم الأربعاء، أن صفحتها على موقع "تويتر" عادت إلى العمل بعد تعليقها لأسباب مجهولة.

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وجاء في بيان نشرته الحكومة على صفحتها @abouthungary، أن إعادة عمل حسابها الرسمي على الموقع تمت بدون أي توضيح من قبل الموقع، مثلما جرى تعليقها.

وسابقا اليوم، أورد المتحدث باسم الحكومة، زولتان كوفاتش، أن حساب الحكومة علق من قبل "تويتر" بدون سابق إنذار أو توضيح"، مضيفا أن الحكومة اتخذت "إجراءات مطلوبة" في انتظار توضيح رسمي من إدارة الموقع.

المصدر: RT + نوفوستي

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