الكرملين حول كلام بايدن عن "جرو بوتين": مظاهر جديدة للثقافة الانتخابية في أمريكا

لفتت موسكو إلى "مظاهر جديدة للثقافة السياسية" في الولايات المتحدة، بعد أول مناظرة انتخابية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات القادمة جو بايدن.

وجاء هذا التعليق اليوم الأربعاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين بشأن وصف بايدن لترامب خلال المناظرة بـ"جرو بوتين".

وذكر بيسكوف أن موسكو تفضل الامتناع عن إصدار أي تقييمات للمناظرة الانتخابية، كي لا تتعرض لاتهامات جديدة بمحاولة التدخل في شؤون الولايات المتحدة، مشددا على أن روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الأمريكية.

في الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا تتابع مع الدول الأخرى تطورات السباق الانتخابي في الولايات المتحدة لكونها من أكبر القوى الاقتصادية على مستوى العالم.

وتابع: "بالتأكيد، نرصد مظاهر جديدة للثقافة السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة، لكننا لا نريد التعليق على ذلك وإصدار تقييمات له".

واستغرقت المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن 96 دقيقة، وقاطع خلالها المرشحان باستمرار أحدهما الآخر وتبادلا عبارات مهينة غير لائقة.

المصدر: وكالات