كيم جونغ أون يحضر اجتماعا لمناقشة جهود مكافحة كورونا

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اجتماعا حديثا لحزب العمال الحاكم لمناقشة الجهود المبذولة لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

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وقالت الوكالة إن الاجتماع الثامن عشر للمكتب السياسي للجنة المركزية السابعة للحزب عقد يوم الثلاثاء، وهو يعد الأول من نوعه منذ أن قتل موظف حكومي كوري جنوبي برصاص كوريا الشمالية الأسبوع الماضي في المياه الشمالية المتاخمة للساحل الغربي.

ولم يشر تقرير الوكالة إلى ما إذا كان الاجتماع تطرق إلى مناقشة الحادثة المأساوية.

وقال التقرير إن "الاجتماع أشار إلى بعض الأخطاء في منع تفشي الفيروس، وأجرى دراسة عميقة حول مناقشة مواضيع متعلقة بمواصلة تكثيف أعمال الطوارئ الحكومية لمكافحة الوباء".

وأضاف التقرير "إن الاجتماع شدد على ضرورة توخي الحذر الشديد من التراخي واللامبالاة وعدم المسوؤلية في مكافحة الوباء، وتوظيف الأسلوب والحكمة المتناميين محليا لتشديد تدابير مكافحة الوباء".

هذا ولم تبلغ كوريا الشمالية رسميا حتى الآن عن أي إصابة بكوفيد-19 على أرضها. وقد أغلقت حدودها بعد فترة وجيزة من إعلان الدول في المنطقة بما يشمل الصين عن وقوع إصابات على أرضها في وقت مبكر من العام.

المصدر: يونهاب