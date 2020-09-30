أرمينيا تتحدث عن تحليقات لـ "إف -16" تركية في قره باغ

قال أرتسرون هوفهانيسيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، إن مقاتلات تركية من طراز "إف -16"، تحلق بشكل ثنائي، في أجواء منطقة النزاع في قره باغ.

وتابع هوفهانيسيان، في إفادة صحفية اليوم: "لا أريد أن أتحدث عن عدد طائرات إف -16 في منطقتنا، لكنها تحلق بشكل مزدوج".

وأضاف، أن الجانب الأرمني لديه أدلة على أن طائرة تركية من طراز"إف -16"، أسقطت طائرة هجومية أرمنية من طراز "سو-25"، فوق المجال الجوي لأرمينيا يوم أمس. وأعرب عن استعداده لعرض هذه الدلائل على الخبراء الدوليين.

وقال: "فقط إف-16، يمكنها إسقاط طائرة هجومية تحلق على ارتفاعات من هذا القبيل على مسافة 60 كيلومترا. ويمكن لصواريخها من نوع AMRAAM أن تصيب الهدف على مسافة 90-100 كيلومتر. أما طائرة MiG-29 (الموجودة في سلاح الجو الأذربيجاني) فليست قادرة على ذلك" .

قبل ذلك، صرحت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، بأن مقاتلة من طراز "إف -16" تركية، أسقطت قاذفة أرمنية من طراز "سو-25"، في المجال الجوي لأرمينيا. لكن سلطات أذربيجان نفت هذه المعلومات.

المصدر: نوفوستي