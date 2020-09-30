سماع دوي انفجار في باريس وضواحيها ناتج عن اختراق مقاتلة حاجز الصوت

أفادت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار كبير في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، فيما أوضحت الشرطة أنه ناتج عن اختراق طائرة مقاتلة حاجز الصوت.

وقال شهود إن "دوي انفجار كبير تردد في العاصمة الفرنسية وضواحيها".

وأضاف الشهود "أن مبانيهم اهتزت"، وأفاد أشخاص من عدة مناطق مركزية وكذلك في ضواحي مجاورة بأنهم سمعوا الانفجار.

ولم ترد تقارير فورية عن أي دخان أو حريق.

ولاحقا أوضحت شرطة باريس أن صوت الانفجار كان نتيجة اختراق طائرة مقاتلة حاجز الصوت.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة دوي الانفجار.

Bruit de l’explosion dans Paris 6 pic.twitter.com/C4myChV9iL — Studio Danielle (@_StudioDanielle) September 30, 2020

BREAKING - Large explosion heard in the French capital Paris. It was head during the live stream of the French Open tennis tournament.pic.twitter.com/0dVrCUL9Nc — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) September 30, 2020

المصدر: رويترز +RT