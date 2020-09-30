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سماع دوي انفجار في باريس وضواحيها ناتج عن اختراق مقاتلة حاجز الصوت

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سماع دوي انفجار في باريس وضواحيها ناتج عن اختراق مقاتلة حاجز الصوت
Reuters
مقاتلة رافال الفرنسية
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أفادت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار كبير في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها، فيما أوضحت الشرطة أنه ناتج عن اختراق طائرة مقاتلة حاجز الصوت.

وقال شهود إن "دوي انفجار كبير تردد في العاصمة الفرنسية وضواحيها".

وأضاف الشهود "أن مبانيهم اهتزت"، وأفاد أشخاص من عدة مناطق مركزية وكذلك في ضواحي مجاورة بأنهم سمعوا الانفجار.

ولم ترد تقارير فورية عن أي دخان أو حريق.

ولاحقا أوضحت شرطة باريس أن صوت الانفجار كان نتيجة اختراق طائرة مقاتلة حاجز الصوت.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة دوي الانفجار.

المصدر: رويترز +RT

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