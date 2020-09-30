برلماني روسي يشبه المناظرة الرئاسية الأمريكية بـ"لهو الأطفال"

قال سيرغي جيليزنياك عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه جو بايدن، ظهرا متعبين وغير مقنعين، خلال المناظرة التلفزيونية يوم أمس.

وأضاف البرلماني الروسي، أن تهمة من نوع "أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، تشبه إلى حد كبير لعب الأطفال الصغار في الشارع.

وتابع جيليزنياك القول: "السباق الانتخابي الرئاسي في الولايات المتحدة، أخذ يقترب من نهايته. ويبدو أن الحجج للاتهامات المتبادلة بين المرشحين، قاربت على النفاد. وعندما يحدث ذلك يتم استخدام الموضوع المفضل - اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. ومن الواضح، أنه سيتعين على الناخبين الأمريكيين سماع ما يسمى بـ "يد موسكو" في العملية الانتخابية الأمريكية".

ووفقا للبرلماني الروسي، فإن مؤشر السباق الانتخابي في الولايات المتحدة "يتأرجح أكثر فأكثر، وحتى قبل شهر من الانتخابات يصعب التكهن بأي اتجاه سيتأرجح في نهاية الحملة".

جرت المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن، يوم الثلاثاء في كليفلاند، واستغرقت 96 دقيقة وتميزت في أن المرشحين قاطعا بعضهما البعض باستمرار، وتبادلا الاتهام بالكذب واستخدما اللغة الفظة.

المصدر: نوفوستي