وكالة: أرمن حاولوا قطع الطريق بين جورجيا وتركيا

ذكرت وكالة "أذرتاج" الأذربيجانية، أن مجموعة من الأرمن القاطنين في إقليم جواخيتي جنوبي جورجيا، حاولوا مساء أمس الثلاثاء قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين جورجيا وتركيا.

وحسب الوكالة، فإن الأرمن المشاركين في هذا التحرك أعلنوا رفضهم السماح للشاحنات القادمة من تركيا، بدخول جورجيا، بزعم أن هذا الطريق يستخدم لنقل السلاح من تركيا إلى أذربيجان.

وأضافت الوكالة، أنه بعد مفاوصات مطولة تمت إعادة فتح الطريق.

وأكدت جورجيا أمس الثلاثاء أنها قررت منع نقل الأسلحة إلى أرمينيا وأذربيجان مرورا بأراضيها، وذلك وسط تصاعد الاشتباكات بين القوات الأرمنية والأذربيجانية في إقليم قره باغ.

المصدر: وكالات