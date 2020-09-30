الدفاع الأرمنية: أذربيجان تستخدم أسلحة بعيدة المدى

أفادت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الأذربيجانية، استخدمت خلال الاشتباكات العسكرية في قره باغ، أنواعا مختلفة من الأسلحة "بما في ذلك أسلحة بعيدة المدى".

وقال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان: "يستمر القتال على طول خط المواجهة بأكمله. وتقوم القوات المسلحة الأذربيجانية في الجزء الشمالي، باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة بعيدة المدى. وتشارك في ذلك الطائرات بدون طيار والمدفعية. ويتكبد الجانبان، خسائر".

في صباح الأحد الماضي، أندلعت اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

المصدر: تاس