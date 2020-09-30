روحاني: أمير الكويت اضطلع بدور مهم في إرساء التوازن والاعتدال الإقليمي

أبرق الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح، معزيا بأمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيدا بدوره في التوازن والاعتدال الإقليمي.

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وقال روحاني في البرقية "تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة فقيد الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح".

وأضاف الرئيس الإيراني "أتقدم لسموكم وآل الصباح وحكومة وشعب الكويت بالتعازي لوفاة الراحل الذي اضطلع بدور مهم في إرساء التوازن والاعتدال الإقليمي، سائلا الباري تعالى أن يتغمده برحمته ومغفرته الواسعة ولأهله وذويه الأجر الجزيل والصبر الجميل".

وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن أمس وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان الملكي في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

المصدر: وكالة فارس