قره باغ تعلن استعادة مواقع كانت قد خسرتها في معارك مع أذربيجان

قال فهرام بوغوسيان السكرتير الصحفي لرئيس جمهورية قره باغ، غير المعترف بها دوليا، إن قوات بلاده تمكنت من استعادة المواقع، التي خسرتها سابقا في المعارك مع أذربيجان.

وذكر بوغوسيان أنه "أمكن تفسير نجاح القوات المسلحة الأذربيجانية في الميدان في 27 سبتمبر، بشنها هجوما مباغتا، استمر عدة ساعات، وبعد ذلك بدأت القوات الأرمنية في صد هجمات العدو واستردت زمام المبادرة".

ونقلت "سبوتنيك"، عن بوغوسيان قوله: "في ليلة واحدة، أستعدنا معظم المواقع المفقودة، بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتحسينها ونمضي قدما في ذلك، رغم تواجد عسكريين أتراك يقاتلون في صفوف الجيش الأذربيجاني، والجميع يعرف ذلك".

وهدد بوغوسيان، بأنه إذا استمرت أذربيجان في الهجوم، فمن الممكن تماما "أننا لن نقتصر على الدفاع عن مواقعنا، بل سنتحرك إلى الأمام ونشغل مواقع جديدة".

وأشار بوغوسيان، إلى أن اقتصاد الإقليم لم يتضرر بسبب الحرب، والبنى التحتية تعمل كما كانت من قبل، وإذا تعرضت للقصف، فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها وإعادتها للعمل.

المصدر: نوفوستي