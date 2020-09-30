أرمينيا تؤكد تسجيل مكالمات بين طيارين في قره باغ باللغة التركية

قال ممثل وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، إن مؤسسته تمكنت من التقاط وتسجيل مكالمات بين طيارين في قره باغ باللغة التركية.

وكتب هوفهانيسيان، على صحفته في "فيسبوك": "سجلنا المحادثة بين الطيارين باللغة التركية".

وفي وقت سابق، إشار هوفهانيسيان، إلى أن أذربيجان تشن ضربات جوية في الاتجاه الشمالي لخط التماس.

ووفقا له، يتم خلال ذلك، استخدام طائرات تركية بدون طيار.

وأكد المتحدث الأرمني، أن مقاتلات F-16 متعددة الوظائف التابعة لسلاح الجو التركي، تحلق في سماء المنطقة.

في صباح الأحد الماضي، أندلعت اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

المصدر: نوفوستي