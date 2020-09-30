مدير مكتب الرئيس الإيراني يؤكد لمساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني عدم إرسال إيران مساعدات إلى أرمينيا

نفت طهران تقديم أي مساعدات إلى أرمينيا في ظل الصراع المحتدم منذ أيام مع أذربيجان في منطقة قرة باغ.

وفند محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني، خلال اتصال هاتفي مع مساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني، شاهين مصطفى أوف، بشدة المزاعم التي وردت في بعض وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية والفضاء الإلكتروني بأن إيران ترسل مساعدات لأرمينيا، وقال: "هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى ضرب العلاقات الحسنة بين إيران وأذربيجان."

وأضاف واعظي: "لا شك أن العلاقات الطيبة والاستراتيجية والشاملة بين طهران وباكو لن تتأثر بمثل هذه الشائعات التي لا أساس لها ولن يكون للتحركات الخبيثة على العلاقات بين البلدين أي نتيجة".

وأعرب مدير مكتب الرئيس الإيراني، عن قلقه إزاء النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا: "إننا نتابع التطورات الأخيرة عن كثب ومستعدون للمساعدة في حل الخلافات بين البلدين من خلال الحوار والمفاوضات، في إطار القانون الدولي".

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية، عن مساعد رئيس الوزراء الأذري، شاهين مصطفى أوف، قوله إن إيران جارة جيدة وصديق لأذربيجان، وأضاف: "إن البلدين لديهما علاقات حميمية، ويجب ألا نسمح لأحد بإيجاد خلل في العلاقة".

وفي إشارة إلى القواسم الدينية والثقافية والاجتماعية المشتركة بين إيران وأذربيجان، أضاف مساعد رئيس الوزراء الأذربيجاني: "لقد بذل كبار المسؤولين في البلدين جهودا كبيرة لتطوير العلاقات بين طهران وباكو وتعميقها، واليوم هذه العلاقات في مستوى جيد جدا".

المصدر: RT