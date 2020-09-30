علاوة على الرئاسة.. بايدن يدخل معترك منافسة أخرى مع ترامب

رشح كريس براينت عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن لجائزة نوبل للسلام.

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وقبيل المناظرة التلفزيونية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، قال عضو البرلمان البريطاني كريس براينت في تصريح صحفي: "عندما هرع البعض إلى قرارات عنيفة، أكد (بايدن) أن أفضل قوة هي قوة الإقناع. لأن الأسلحة يمكن أن توقف القلب، ولكن الكلمات المناسبة يمكن أن تغير الكثير من القلوب، والعديد من القلوب يمكن أن تغير العالم".

وكانت مجموعة من الأساتذة الأستراليين قدد رشحت في وقت سابق للجائزة خصم بايدن، الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، في ثالث ترشيح له هذا العام.



وفي هذا السياق، رأى البروفيسور ديفيد فلينت، أن ترامب يقود البلاد طبقا لـ "الحس السليم" ويسترشد بمصالح السياسة الوطنية، وهو حسب وصفه، يقلل أيضا من توجه الولايات المتحدة إلى "التورط في جميع الحروب".

وأشار فلينت إلى أن ترامب توصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وأصبح أيضا أول رئيس أمريكي يجعل البلاد "مستقلة بقوة عن الشرق الأوسط"، مشددا على أنه "يستحق تماما جائزة نوبل للسلام".

المصدر: iz.ru