أذربيجان تعلن تطويق عسكريين أرمن على خط التماس في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت من تطويق مجموعة من العسكريين الأرمن على خط التماس في إقليم قره باغ.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الدفاع الأذربيجانية قولها إن "عملية تجري للقضاء على القوات الأرمنية المحاصرة بنيران المدفعية ولتطهير المنطقة على محور آغداره – تارتار".

من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية أذربيجان بالاستعانة بمقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة تركية لتنفيذ غارات شمالي قره باغ.

وكتب ممثل الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "أذربيجان تشن غارات جوية في الاتجاه الشمالي لخط التماس، وتستخدم طائرات بدون طيار ومقاتلات "إف-16" متعددة الوظائف تابعة لسلاح الجو التركي".

وأضاف: "العدو يتحرك من بعيد، دون الدخول إلى منطقة عمل أنظمة الدفاع الجوي، ويستخدم صواريخ جو – أرض بعيدة المدى".

المصدر: وكالات