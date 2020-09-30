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أذربيجان تعلن تطويق عسكريين أرمن على خط التماس في قره باغ

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أذربيجان تعلن تطويق عسكريين أرمن على خط التماس في قره باغ
Reuters ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الأربعاء، أن قواتها تمكنت من تطويق مجموعة من العسكريين الأرمن على خط التماس في إقليم قره باغ.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الدفاع الأذربيجانية قولها إن "عملية تجري للقضاء على القوات الأرمنية المحاصرة بنيران المدفعية ولتطهير المنطقة على محور آغداره – تارتار".

من جانبها، اتهمت وزارة الدفاع الأرمنية أذربيجان بالاستعانة بمقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة تركية لتنفيذ غارات شمالي قره باغ.

وكتب ممثل الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان عبر "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "أذربيجان تشن غارات جوية في الاتجاه الشمالي لخط التماس، وتستخدم طائرات بدون طيار ومقاتلات "إف-16" متعددة الوظائف تابعة لسلاح الجو التركي".

وأضاف: "العدو يتحرك من بعيد، دون الدخول إلى منطقة عمل أنظمة الدفاع الجوي، ويستخدم صواريخ جو – أرض بعيدة المدى".

المصدر: وكالات

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