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باشينيان: أرمينيا لا تدرس نشر قوات حفظ سلام في قرة باغ

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باشينيان: أرمينيا لا تدرس نشر قوات حفظ سلام في قرة باغ
Reuters ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE
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أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أن بلاده لا تدرس إمكانية نشر قوات حفظ سلام في إقليم قرة باغ في ظل احتدام القتال في المنطقة.

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وقال باشينيان خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال: "هذا الموضوع غير وارد في جدول أعمالنا".

وأضاف: "نعمل بشكل وثيق مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولكن إطلاق إجراءات محددة أو عدم إطلاقها مسألة مختلفة تماما".

كما قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إنه لم يناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، احتمال التدخل العسكري الروسي في النزاع في قره باغ الذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ يوم الأحد، وتتبادل يريفان وباكو الاتهامات بالتسبب فيها.

المصدر: وكالات

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