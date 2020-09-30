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صرخة أثناء المناظرة: "ترامب أنت أعظم رئيس في كل العصور"

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صرخة أثناء المناظرة:
Reuters
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انتهت المناظرة التلفزيونية الأولى بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وجوزيف بايدن مساء الثلاثاء، بصرخة عالية من الجمهور بأن ترامب هو "أعظم رئيس في كل العصور".

وجرت المناظرة في قاعة المحاضرات، بجامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند بولاية أوهايو. وقامت جميع شركات التلفزيون الأمريكية الكبرى بنقل وقائعها.

بعد التعليقات الختامية للمشاركين والكلمة الأخيرة لمدير المناظرة، ظهرت على المنصة السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، وزوجة منافسه جيل بايدن. ميلانا كانت بدون كمامة طبية، في حين ظهرت زوجة بايدن، في كمامة طبية غامقة اللون.

وعندما هم الرئيس الأمريكي الحالي وزوجته بمغادرة المنصة، عمت صرخة مدوية من القاعة: "الرئيس ترامب هو أعظم رئيس في كل العصور!" توقف ترامب لبضع ثوان، ولوح بيده ردا على ذلك.

وستعقد المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن في 15 أكتوبر في ميامي (فلوريدا)، والثالثة يوم 22 أكتوبر في ناشفيل (تينيسي).

المصدر: تاس

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