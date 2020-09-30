صرخة أثناء المناظرة: "ترامب أنت أعظم رئيس في كل العصور"

انتهت المناظرة التلفزيونية الأولى بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وجوزيف بايدن مساء الثلاثاء، بصرخة عالية من الجمهور بأن ترامب هو "أعظم رئيس في كل العصور".

وجرت المناظرة في قاعة المحاضرات، بجامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند بولاية أوهايو. وقامت جميع شركات التلفزيون الأمريكية الكبرى بنقل وقائعها.

بعد التعليقات الختامية للمشاركين والكلمة الأخيرة لمدير المناظرة، ظهرت على المنصة السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، وزوجة منافسه جيل بايدن. ميلانا كانت بدون كمامة طبية، في حين ظهرت زوجة بايدن، في كمامة طبية غامقة اللون.

1st Presidential Debate between Donald Trump and Joe Biden comes to end. Both candidates stand on stage awkwardly waiting for wives. Faint clapping. Moderator Chris Wallace quietly waits for opportunity to hide under his desk to eat a pint of Ben & Jerry’s and sob. #Debates2020pic.twitter.com/OCNE0QRjZ7 — Def Noodles (@defnoodles) September 30, 2020

وعندما هم الرئيس الأمريكي الحالي وزوجته بمغادرة المنصة، عمت صرخة مدوية من القاعة: "الرئيس ترامب هو أعظم رئيس في كل العصور!" توقف ترامب لبضع ثوان، ولوح بيده ردا على ذلك.

وستعقد المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن في 15 أكتوبر في ميامي (فلوريدا)، والثالثة يوم 22 أكتوبر في ناشفيل (تينيسي).

المصدر: تاس