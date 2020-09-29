كوريا الشمالية: كورونا تحت "سيطرة آمنة ومستقرة"

قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ أمام الجمعية العامة اليوم الثلاثاء، إن وضع فيروس كورونا في بلاده بات حاليا "تحت سيطرة آمنة ومستقرة".

وأضاف: "بفضل القيادة الحكيمة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أصبح وضع مكافحة الوباء في بلادنا الآن تحت سيطرة آمنة ومستقرة".

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وكانت كوريا الشمالية أعلنت أواخر يوليو الماضي رصدها شخصا يشتبه في إصابته بعدوى فيروس كورونا، بعد أشهر من إصرارها على خلو البلاد من المرض.

المصدر: وكالات