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كوريا الشمالية: كورونا تحت "سيطرة آمنة ومستقرة"

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كوريا الشمالية: كورونا تحت
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قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ أمام الجمعية العامة اليوم الثلاثاء، إن وضع فيروس كورونا في بلاده بات حاليا "تحت سيطرة آمنة ومستقرة".

وأضاف: "بفضل القيادة الحكيمة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أصبح وضع مكافحة الوباء في بلادنا الآن تحت سيطرة آمنة ومستقرة".

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وكانت كوريا الشمالية أعلنت أواخر يوليو الماضي رصدها شخصا يشتبه في إصابته بعدوى فيروس كورونا، بعد أشهر من إصرارها على خلو البلاد من المرض.

المصدر: وكالات

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