"تيك توك" يصدر دليلا للانتخابات الأمريكية للتصدي للمعلومات المغلوطة

أعلن تطبيق "تيك توك" للأفلام القصيرة الثلاثاء، أنه سيصدر دليلا لتوفير معلومات للمستخدمين عن الانتخابات الأمريكية لعام 2020 للمساعدة في الحماية من المعلومات المغلوطة والمضللة.

وقال "تيك توك" في منشور على مدونته بالإنترنت، إن "الدليل سيتيح للمستخدمين معلومات عن المرشحين على مستوى الدولة والولايات والبلديات من موقع "بالوت ريدي"، وكيفية التصويت في كل ولاية".

وسيشمل الدليل تسجيلات مصورة عن التوعية الإعلامية والعملية الانتخابية من مشروع التثقيف الرقمي "ميديا وايز".

وقال مسؤول السياسة العامة الأمريكية في "تيك توك" مايكل بيركمان: "وضعنا دليلنا للانتخابات ونصب أعيننا خصوصية المستخدم".

ويخضع التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، للتدقيق من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مخاوف بشأن استغلاله لبيانات المستخدمين.

وحصل "تيك توك" الأحد الماضي على مهلة في اللحظة الأخيرة بعدما أوقف قاض أمريكي بشكل مؤقت أمر إدارة ترامب بمنع شركتي "أبل" و"ألفابت" المالكة لمحرك البحث "غوغل" إتاحة التطبيق للتحميل على الأجهزة الإلكترونية من خلالهما.

وتجري المفاوضات حاليا لوضع شروط اتفاق مبدئي لاستحواذ "وولمارت" و"أوراكل" على حصص في شركة جديدة ستشرف على عمليات التطبيق في الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"