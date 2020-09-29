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مباحثات تركية أذربيجانية حول قره باغ

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مباحثات تركية أذربيجانية حول قره باغ
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بحث نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي "الاعتداء الأرميني" على أذربيجان مع نظيره الأذربيجاني حكمت حاجييف، ورئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف.

وجدد أوقطاي التأكيد في اتصاليه على وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان على الدوام.

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وقال: "الاحتلال الأرميني للأراضي الأذربيجانية مستمر منذ 30 عاما وكأن هذا لا يكفي، حيث ما زالت الدولة المحتلة تستهدف المزيد من الأراضي".

وأكد أوقطاي على "رفض أنقرة القاطع لاستمرار المواقف الأرمينية العدائية، وتنفيذ يريفان الهجمات بواسطة المرتزقة الأجانب".

المصدر: الأناضول

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