صحيفة: "العدالة والتنمية" يطالب البرلمانيين بفحص كورونا قبل حفل يحضره أردوغان

اشترط حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا على نوابه، تقديم فحص فيروس كورونا قبيل حضور حفل انطلاق الدورة التشريعية الجديدة الذي سيحضره الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأفادت صحيفة "زمان" التركية بأن رئيس كتلة الحزب بالبرلمان ناجي بسطانجي، وجه رسالة إلى النواب بشأن الحفل الذي سيقام في الأول من أكتوبر القادم.

وجاء في الرسالة أنه "على السادة النواب المشاركين في الجمعية العمومية للبرلمان التي ستستهل بكلمة رئيس الجمهورية ورئيس الحزب رجب طيب أردوغان، الخضوع لفحوصات كورونا داخل مستشفى البرلمان أو في المدن التي يقيمون فيها في 30 سبتمبر الجاري".

وأضاف أنه على النواب "الحصول على النتائج قبل الثانية عشرة من يوم الخميس"، مشيرا إلى أن مشاركة النواب في الحفل ستكون بناء على نتائج تلك الفحوص.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية