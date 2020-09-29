 
مباشر

رئيس أرمينيا الأسبق يصل إلى قره باغ لمساعدة قواتها ضد الجيش الأذربيجاني

أخبار العالم

رئيس أرمينيا الأسبق يصل إلى قره باغ لمساعدة قواتها ضد الجيش الأذربيجاني
YouTube
روبرت كوتشاريان، رئيس أرمينيا الأسبق، والرئيس الأول لـ "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ou1g

وصل روبرت كوتشاريان رئيس أرمينيا الأسبق، والرئيس الأول لـ"جمهورية قره باغ" غير المعترف بها إلى عاصمة الإقليم مدينة ستيباناكيرت.

إقرأ المزيد
أذربيجان وأرمينيا تنشران مشاهد جديدة للمعارك في قره باغ
أذربيجان وأرمينيا تنشران مشاهد جديدة للمعارك في قره باغ

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصادر في سلطات الإقليم أن كوتشاريان وصل إلى المدينة برفقة عدد من كبار الضباط من قدماء حرب قره باغ الأولى (1992-1994)، وذلك من أجل "تبادل خبراتهم العسكرية مع القادة العسكريين الحاليين"، في ظل مواصلة ما وصفته باكو بأنه "هجوم مضاد" شنه الجيش الأذربيجاني يوم الأحد الماضي ضد المواقع الأرمنية.

يذكر أن روبرت كوتشاريان، من مواليد قره باغ، ترأس الجمهورية غير المعترف بها، خلال حرب 1992-1994 قبل انتخابه رئيسا لأرمينيا.

المصدر: إزفيستيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا