رئيس أرمينيا الأسبق يصل إلى قره باغ لمساعدة قواتها ضد الجيش الأذربيجاني

وصل روبرت كوتشاريان رئيس أرمينيا الأسبق، والرئيس الأول لـ"جمهورية قره باغ" غير المعترف بها إلى عاصمة الإقليم مدينة ستيباناكيرت.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصادر في سلطات الإقليم أن كوتشاريان وصل إلى المدينة برفقة عدد من كبار الضباط من قدماء حرب قره باغ الأولى (1992-1994)، وذلك من أجل "تبادل خبراتهم العسكرية مع القادة العسكريين الحاليين"، في ظل مواصلة ما وصفته باكو بأنه "هجوم مضاد" شنه الجيش الأذربيجاني يوم الأحد الماضي ضد المواقع الأرمنية.

يذكر أن روبرت كوتشاريان، من مواليد قره باغ، ترأس الجمهورية غير المعترف بها، خلال حرب 1992-1994 قبل انتخابه رئيسا لأرمينيا.

المصدر: إزفيستيا