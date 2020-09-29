نصر الله: على الفرنسيين أن يعرفوا أين أخطأوا خاصة في شطب أهم ما تبقى من صلاحيات لرئيس البلاد

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إن على الفرنسيين أن يعرفوا أين أخطأوا خصوصا في ما يتعلق بشطب أهم ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية في لبنان.

وأضاف:

- من كان يفاوضنا حول الحكومة لم يكن الرئيس المكلف مصطفى أديب بل الرئيس سعد الحريري

- ما عرض علينا كان بمثابة أخذ العلم بعدد وزراء الحكومة والمداورة بالحقائب وتوزيعها وأسماء الوزراء

- على الفرنسيين أن يعرفوا أين أخطأوا خصوصاً في ما يتعلّق بشطب أهمّ ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية

- رفضنا ما طرح علينا لأنه خطر على البلد وغير قابل للنقاش

- منذ 2005 حتى اليوم العرف القائم هو الاتفاق بين رئيس الحكومة والكتل على الحقائب وكان لا يناقش بالاسماء

- في المفاوضات حول الحكومة وافقنا على النقاش حول عدم حزبية الوزراء وأمور أخرى لتسهيل عملية التشكيل.

المصدر: وكالات