باشينيان: على المجتمع الدولي مطالبة تركيا بمغادرة جنوب القوقاز

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أن على المجتمع الدولي إدانة ممارسات أذربيجان وتركيا في إقليم قره باغ ومطالبة أنقرة بمغادرة جنوب القوقاز.

وفي برنامج "60 دقيقة" الذي بثته قناة "روسيا 1" التلفزيونية الروسية مساء الثلاثاء، قال باشينيان: "على المجتمع الدولي أن يدين بحزم التصرفات العدوانية وعدوان أذربيجان، وأن يطالب بأن تخرج تركيا من هذه المنطقة عموما، لأن وجود تركيا العسكري في جنوب القوقاز لا يبشر بالخير".

المصدر: نوفوستي