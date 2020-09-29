ظريف في أمير الكويت: رسم صورة الاعتدال والاتزان للكويت والإقليم

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تعازيه بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز التسعين عاما.

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وقال ظريف في تغريدة باللغة العربية، إن نبأ وفاة الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي رسم صورة من الاعتدال والإتزان للكويت وللإقلیم آلمنا، سائلین الله سبحانه وتعالی أن یتغمده برحمته الواسعة وأن تنعم الكويت وأهلها في ظل الحكم الجدید بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار.

آلمنا نباء وفاة المغفور له الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر دولة الکویت الراحل الذي رسم صورة من الاعتدال والاتزان للکویت وللاقلیم، سائلین الله سبحانه و تعالی ان یتغمده برحمته الواسعة و ان تنعم الکویت و اهلها فی ظل الحکم الجدید بالامن و الاستقرار والرقي و الازدهار. pic.twitter.com/cUn3hDwJDV — Javad Zarif (@JZarif) September 29, 2020

وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان الملكي في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

المصدر: RT