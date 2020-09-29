بوتين يشدد لباشينيان على ضرورة وقف إطلاق النار في قره باغ

أعلن الكرملين مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

وقال الكرملين إن بوتين أعرب لباشينيان، خلال الاتصال الذي بادر إليه الجانب الأرمني، عن "قلقه الشديد إزاء الأعمال القتالية المتواصلة".

وأشار الكرملين إلى أنه "تم التركيز على الضرورة الملحة لوقف إطلاق النار من قبل الطرفين المتنازعين واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تصعيد الأزمة".

المصدر: إنترفاكس