فيلق القدس: المرجعية العليا بالعراق هي صمام الأمان للحفاظ على الاستقلال

أعلن قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني، أن المرجعية العليا في العراق هي الدافعة للحفاظ على استقلال واستقرار وأمن البلاد.

وقال قاآني: "مقاومة وصمود العراقيين في مواجهة "داعش" والمخططات الصهيوأمريكية سعودية، هو نتيجة لدراية وحكمة آية الله السيستاني".

وتابع: "المرجعية العليا بالعراق هي صمام الأمان للحفاظ على الاستقلال وتلعب دورا ملهما بالتعبئة الشعبية والوحدة بين الطوائف".

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وأضاف: "المرجعية العليا في العراق هي محور الوحدة والتعبئة الشعبية وتلعب دورا ملهما منقطع النظير".

وشهد العراق خلال اليومين الماضيين جدلا كبيرا بعد مقال كتبه شريعتمداري مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي والذي قيل إنه "انتقد فيه السيستاني" بحسب وسائل إعلام عراقية.

المصدر: قناة العالم + RT