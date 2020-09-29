أردوغان معزيا بأمير الكويت: تلقيت خبر وفاته بحزن عميق

عزى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء في أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

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وكتب الرئيس التركي عبر صفحته الخاصة على "تويتر" باللغة العربية: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب باسم الشعب التركي عن مشاعر التعازي والمواساة الخالصة للشعب الكويتي الشقيق، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب باسم الشعب التركي عن مشاعر التعازي والمواساة الخالصة للشعب الكويتي الشقيق، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) September 29, 2020

وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

المصدر: RT