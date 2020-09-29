بومبيو: اتفقت مع اليونان على دراسة احتمالات مواجهة روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه اتفق مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على دراسة احتمالات مواجهة روسيا.

وأضاف بومبيو، خلال زيارة مع ميتسوتاكيس للمنشآت العسكرية في قاعدة سودا في جزيرة كريت: "أنا موجود في جزيرة كريت اليوم للترويج لواحدة من أقوى العلاقات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء أوروبا. نحن نرى في اليونان، ركيزة حقيقية للاستقرار والازدهار في شرق البحر المتوسط​​، ونفتخر جدا بدعم الحكومة اليونانية".

ووفقا له، "يتطور التعاون في المجال الأمني ​​ بشكل عميق وسريع للغاية بين الجانبين. ويعمل الجانبان على دفع القضايا التي بدأت العام الماضي بتوقيع اتفاقية التعاون في مجال الدفاع. وقال بومبيو: "لقد بدأت هذه الاتفاقية تتبلور هنا في كريت ولاريسا وستيفانوفيسيو وألكساندروبوليس".

وقال بومبيو: "يصبح تعاوننا الأمني، ​​مهما بشكل خاص اليوم، لأن روسيا تواصل لعب دور مزعزع للاستقرار في المنطقة، خاصة في ليبيا، بينما تدعو الولايات المتحدة إلى انسحاب جميع القوات العسكرية والمصالحة في البلاد".

وأضاف الوزير: "اتفقنا أيضا مع رئيس الوزراء، على دراسة إمكانيات تعزيز التعاون، بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن تصرفات روسيا".

واتهم الوزير الأمريكي، روسيا "بنشر معلومات مضللة حول الوباء، وبمحاولة استخدام الكنيسة الأرثوذكسية في خططها".

المصدر: نوفوستي