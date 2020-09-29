برلين: لوكاشينكو يرفض عروض الحوار ويراهن على العنف

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، "رفض جميع عروض الحوار مع المعارضة، ويراهن على العنف".

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وأضاف الوزير في رسالة متلفزة، اليوم الثلاثاء: "يمكننا أن نشاهد كيف تداس حقوق الإنسان وجميعنا متمسكون بها. أو يمكننا أن ندعم أولئك الذين يتعرضون للقمع وسوء المعاملة والاضطهاد، كالمتظاهرين المسالمين في بيلاروس. لقد دعونا تكرارا إلى حوار وطني عام مع لوكاشينكو بوساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. لكنه رفض كل العروض وما زال يلجأ إلى العنف والاضطهاد. وهذا أيضا يجب ألا يبقى بلا عواقب إن كنا جادين في تمسكنا بقيمنا ومعاهداتنا الدولية. إننا نبحث ذلك في الاتحاد الأوروبي".

وبدأت احتجاجات أنصار المعارضة البيلاروسية في أنحاء البلاد في 9 أغسطس الماضي، فور إعلان السلطات فوز الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بالانتخابات الرئاسية مع حصوله على أكثر من 80% من الأصوات.

المصدر: تاس