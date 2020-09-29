باريس: نبذل جهودا مع كل من موسكو وواشنطن لوقف القتال في قره باغ

قال الوزيرالفرنسي لشؤون أوروبا فرانك ريستر، إن موسكو وباريس وواشنطن تبذل جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال: "فرنسا وروسيا والولايات المتحدة تواصل الاتصالات مع أطراف النزاع (الأذري الأرمني) من أجل تحقيق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات".

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وأضاف: "ينبغي أن تفضي هذه المباحثات إلى إيجاد مخرج من الأزمة في إطار القانون الدولي".

وتابع: "الوضع في منطقة النزاع صعب، عشرات الضحايا ومئات الجرحى".

وأكد أن "فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإيجاد مخرج من هذه الأزمة الخطيرة بالنسبة لأرمينيا وأذربيجان، وللاستقرار في المنطقة".

المصدر: تاس