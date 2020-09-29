باريس: نبذل جهودا مع كل من موسكو وواشنطن لوقف القتال في قره باغ
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قال الوزيرالفرنسي لشؤون أوروبا فرانك ريستر، إن موسكو وباريس وواشنطن تبذل جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار في قره باغ.
وقال: "فرنسا وروسيا والولايات المتحدة تواصل الاتصالات مع أطراف النزاع (الأذري الأرمني) من أجل تحقيق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات".
وأضاف: "ينبغي أن تفضي هذه المباحثات إلى إيجاد مخرج من الأزمة في إطار القانون الدولي".
وتابع: "الوضع في منطقة النزاع صعب، عشرات الضحايا ومئات الجرحى".
وأكد أن "فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإيجاد مخرج من هذه الأزمة الخطيرة بالنسبة لأرمينيا وأذربيجان، وللاستقرار في المنطقة".
المصدر: تاس