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الخارجية الروسية: موقف تركيا النشط في نزاع قره باغ كان متوقعا

باريس: نبذل جهودا مع كل من موسكو وواشنطن لوقف القتال في قره باغ

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باريس: نبذل جهودا مع كل من موسكو وواشنطن لوقف القتال في قره باغ
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قال الوزيرالفرنسي لشؤون أوروبا فرانك ريستر، إن موسكو وباريس وواشنطن تبذل جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال: "فرنسا وروسيا والولايات المتحدة تواصل الاتصالات مع أطراف النزاع (الأذري الأرمني) من أجل تحقيق وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات".

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وأضاف: "ينبغي أن تفضي هذه المباحثات إلى إيجاد مخرج من الأزمة في إطار القانون الدولي".

وتابع: "الوضع في منطقة النزاع صعب، عشرات الضحايا ومئات الجرحى".

وأكد أن "فرنسا تبذل كل ما في وسعها لإيجاد مخرج من هذه الأزمة الخطيرة بالنسبة لأرمينيا وأذربيجان، وللاستقرار في المنطقة".

المصدر: تاس

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