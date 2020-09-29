منفذ الهجوم قرب مقر "شارلي إيبدو" كان يجهل أن المجلة غيرت مقرها

أعلن المدعي العام الفرنسي في قضية اعتداء الأسبوع الماضي في باريس قرب مقر "شارلي إيبدو" أن المتهم الباكستاني نفذ جريمته ولم يكن يعرف أن المجلة غيرت مقرها.

وأضاف أن المتهم كان ينوي إضرام النار في المبنى.

وأوضح المدعي العام أن المتهم كانت بحوزته ثلاث زجاجات من الكحول الأبيض سريع الاشتعال، كما كان يحمل وثائق هوية مزيفة، وتبين أن عمره 25 عاما وليس 18 عاما مثلما ادعى في بداية التحقيق.

وأسفر الاعتداء الذي نفذه المتهم على قارعة الطريق قرب المقر السابق لمجلة "شارلي إيبدو" عن إصابة شخصين بجروح.

المصدر: وكالة رويترز.