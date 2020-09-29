الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في قره باغ

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، عن قلقها إزاء تفاقم الوضع في قره باغ، ودعت إلى إنهاء فوري للأعمال القتالية.

وقالت باتشيليت، في بيان نشر اليوم: "أعرب عن قلقي، بشأن استئناف الأعمال القتالية على طول خط التماس في منطقة النزاع في قره باغ، وأدعو إلى وقف فوري للقتال هناك".

اندلعت في صباح يوم الأحد، اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

وكان إقليم قره باغ قد انفصل جراء نزاع مسلح عن أذربيجان، التي كان جزءا منها في الحقبة السوفيتية، وأعلن عن استقلاقه عام 1991.

إلا أنه لم تعترف بالإقليم أي دولة في العالم بما فيها أرمينيا، رغم ما يربطها من علاقات وثيقة بالإقليم الذي يعتبره الأرمن جزءا من أراضيهم التاريخية.

وتصر أذربيجان على استعادة قره باغ وإعادة مئات آلاف المهجرين الأذريين إلى مناطقهم هناك.

المصدر: نوفوستي