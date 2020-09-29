"هذا حقهما".. الكرملين يعلق على لقاء ماكرون وزعيمة المعارضة البيلاروسية

قال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن القاء الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا حق لهما، والكرملين يحترمه.

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وردا على طلب الصحفيين التعليق على اللقاء الذي جمع ماكرون والمرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية اليوم الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس خلال زيارة الرئيس الفرنسي إليها، قال بيسكوف: "التقى الرئيس الفرنسي بمواطنة من بيلاروس. لا يمكننا تقييم الأمر بطريقة أخرى. هذا حق لكل من الرئيس الفرنسي والمواطنة البيلاروسية. ونحن نحترم حقه وحقها".

وقالت تيخانوفسكايا بعد الاجتماع مع ماكرون، إن الرئيس الفرنسي وعد بمساعدة فرنسية في تنظيم حوار لحل الأزمة، التي تشهدها بيلاروس بعد رفض المعارضة الاعتراف بفوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات 9 أغسطس.

المصدر: وكالات