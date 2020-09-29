بوتين يبحث مع سوغا التعاون في ابتكار لقاحات ضد كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالهاتف اليوم، مع رئيس وزراء اليابان الجديد يوشيهيدي سوغا، تعاون الدولتين في مجال تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الصحفي في الكرملين: "تمت خلال الاتصال، مناقشة آفاق التعاون في مجال الطب، بما في ذلك إنشاء لقاحات ضد فيروس كورونا".

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات على أعلى مستوى، بشكل متزامن مع استقرار الوضع الوبائي.

وأضاف البيان: "تم تأكيد النية المشتركة لمواصلة الجهود لدفع إجمالي العلاقات بين روسيا واليابان قدما، لصالح شعبي البلدين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام".

المصدر: تاس