باتروشيف يبحث مع نظيره الأرمني الوضع في قره باغ

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، عبر الهاتف اليوم، مع نظيره الأرمني أرمين غريغوريان، القضايا المتعلقة بتصعيد النزاع في قره باغ.

وأفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الأرمني، بأن غريغوريان، أبلغ نظيره الروسي، بتفاصل الوضع السائد في خطوط التماس في قره باغ.

وذكر المكتب، أن غريغوريان أشار إلى "محاولات أذربيجان نقل النزاع إلى الأراضي الأذربيجانية" وإلى "موقف تركيا المزعزع للاستقرار".

وقال المكتب: "أعرب باتروشيف عن قلقه العميق إزاء الوضع الحالي، مشيرا إلى ضرورة تسوية سلمية خالصة للنزاع".

في صباح يوم الأحد الماضي، اندلعت اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

المصدر: نوفوستي