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باكو تهدد بتدمير منظومات صواريخ "إس-300" الأرمنية

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باكو تهدد بتدمير منظومات صواريخ
Reuters MAXIM SHEMETOV
إطلاق صاروخ من منظومة "إس-300" (صورة أ{شيفية)
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حذرت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الثلاثاء، من أن قواتها ستدمر منظومات صواريخ "إس-300" الأرمنية التي يتم نقلها باتجاه قره باغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية واقف دركاهلي: "وفقا لمعلوماتنا، فإن أنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات والتي تحمي أجواء يريفان، قد أزيلت من الخدمة القتالية وتتجه نحو الأراضي المحتلة".

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وأضاف: "نعلن أنها ستواجه مصير معدات الجيش الأرمني العسكرية التي تم تدميرها في قره باغ.. المعارك الأخيرة تظهر مرة أخرى أن أسطورة "الجيش الأرمني الذي لا يقهر" لا تقوم على أي أساس".

وذكرت وزارة الدفاع الأرمنية في وقت سابق اليوم أن قواتها مضطرة لاستخدام أسلحة ذات تدمير واسع النطاق في الحرب الدائرة في قره باغ.

المصدر: وكالات

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