مجلس الدوما الروسي يصدر بيانا بشأن الوضع في قره باغ

اعتمد مجلس الدوما الروسي، في جلسته الدورية اليوم، بيانا حول الوضع في قره باغ، دعا فيه أذربيجان وأرمينيا، إلى العودة للمفاوضات.

وقال المكتب الصحفي لمجلس الدوما "البرلمان": "دعا نواب مجلس الدوما كافة الأطراف في قره باغ، إلى العودة إلى عملية التفاوض في أسرع وقت. وأعلن مجلس الدوما استعداده لتقديم مساعدة الوساطة، في استقرار الوضع".

كما أعرب مجلس الدوما، عن قلقه إزاء التصعيد الحاد للنزاع وسقوط عدد كبير من الضحايا، ودان استخدام الأطراف للقوة المسلحة.

واندلعت صباح يوم الأحد الماضي، اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

المصدر: إزفيستيا