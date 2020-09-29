الكرملين: كل تصريح عن دعم عسكري لأرمينيا أو أذربيجان يصب الزيت على نار النزاع في قره باغ

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أي تصريحات لجهات خارجية حول تقديم دعم عسكري لأرمينيا أو أذربيجان من شأنها أن تصب الزيت على نار النزاع في إقليم قره باغ.

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وفي موجز صحفي قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تنظر في دعم أرمينيا عسكريا، وعلى سبيل المثال بموجب لوائح منظمة معاهدة الأمن الجماعي: "إن الكرملين ينطلق، في المقام الأول، من ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن. لا شك في أن أي تصريحات عن دعم عسكري أو أنشطة عسكرية تصب الزيت على النار. إننا نعارض ذلك بشدة ولا نتفق مع هذا القول".

وسابقا اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن استعداد أنقرة لدعم أذربيجان "سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات"، مضيفا أن تركيا تريد حل مسألة "احتلال أراضي أذربيجان من قبل أرمينيا" من جذورها.

المصدر: نوفوستي