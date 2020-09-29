"هؤلاء الناس مرضى".. ترامب يرد على مزاعم بشأن نيته ترشيح إيفانكا نائبة للرئيس عام 2016

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير إعلامية تحدثت عن نيته ترشيح ابنته إيفانا لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2016، واصفا أصحاب هذه المزاعم بأنهم "مرضى".

وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء: "الآن تفيد CNN المروجة للأخبار الكاذبة، بأنني كنت أريد أن تترشح ابنتي إيفانكا معي لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2016. الأمر مغلوط ومضحك تماما. هؤلاء الناس مرضى!".

Now Fake News @CNN is actually reporting that I wanted my daughter, Ivanka, to run with me as my Vice President in 2016 Election. Wrong and totally ridiculous. These people are sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 29, 2020

إقرأ المزيد

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس نقلا عن عن كتاب ريك غيتس، الذي كان نائب رئيس موظفي ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أن ترامب ناقش مرارا مع مستشاريه فكرة ترشيح ابنته إيفانكا وليس مايك بنس، لمنصب نائب الرئيس في عام 2016.

المصدر: RT