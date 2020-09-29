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"هؤلاء الناس مرضى".. ترامب يرد على مزاعم بشأن نيته ترشيح إيفانكا نائبة للرئيس عام 2016

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Reuters JONATHAN ERNST
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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير إعلامية تحدثت عن نيته ترشيح ابنته إيفانا لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2016، واصفا أصحاب هذه المزاعم بأنهم "مرضى".

وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء: "الآن تفيد CNN المروجة للأخبار الكاذبة، بأنني كنت أريد أن تترشح ابنتي إيفانكا معي لمنصب نائب الرئيس في انتخابات عام 2016. الأمر مغلوط ومضحك تماما. هؤلاء الناس مرضى!".

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كتاب جديد: ترامب أراد الترشح في عام 2016 مع ابنته إيفانكا نائبة له
كتاب جديد: ترامب أراد الترشح في عام 2016 مع ابنته إيفانكا نائبة له

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس نقلا عن عن كتاب ريك غيتس، الذي كان نائب رئيس موظفي ترامب في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، أن ترامب ناقش مرارا مع مستشاريه فكرة ترشيح ابنته إيفانكا وليس مايك بنس، لمنصب نائب الرئيس في عام 2016.

المصدر: RT

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