سيئول: الموظف الكوري الجنوبي القتيل كان يريد اللجوء إلى بيونغ يانغ

نقلت وكالة "يونهاب" عن الشرطة البحرية في كوريا الجنوبية أن الموظف الكوري الجنوبي، المقتول برصاص الحرس البحري الكوري الشمالي قبل أيام، كان يحاول اللجوء إلى بيونغ يانغ.

وكان الضحية، الموظف في وزارة المحيطات ومصايد الأسماك بكوريا الجنوبية، في مهمة مراقبة وتفتيش في منطقة قريبة من الحدود البحرية مع الجارة الشمالية قبل فقدان آثاره قرب جزيرة يونبيونغ الحدودية في البحر الغربي. وتأكد لاحقا أنه قتل بطلقات نارية من حرس المياه الإقليمية الشمالية، مما أثار حينها توترا إضافيا للعلاقات المضطربة بين سيئول وبيونغ يانغ، هدأت نسبيا بعد اعتذار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن الحادث.

وقالت الشرطة الكورية الجنوبية إنها توصلت إلى أن الضحية، الذي كان يبلغ من العمر 47 عاما، كان يريد اللجوء إلى كوريا الشمالية بناء على معلومات استخباراتية تلقتها من "السلطات العسكرية وتحليل تيار المد والجزر في يوم الحادث" في 21 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى معطيات أخرى. ومن خلال معطيات المد والجزر، تبين للشرطة أن الموظف ما كان بإمكانه الوصول إلى المكان الذي عثر فيه على جثته في مياه البحر لو لم تتوفر لديه إرادة الوصول إليه ولو لم يبذل جهدا لهذا الغرض.

وأكدت الشرطة أن الموظف المقتول كان يرتدي سترة النجاة ويعتمد على أداة للطفو عندما عثر على جثته في البحر. ووعدت بالمزيد من التحقيقات في هذه القضية.

المصدر: وكالة يونهاب.